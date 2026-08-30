CYBERSECURITE
30 août 2026
Les géants de la Tech alertent solennellement contre le risque pressant de cyber attaques boostées à l’IA mais qui les entend ici ?
Les cybercriminels peuvent désormais s’appuyer sur des IA pour automatiser la reconnaissance, l'hameçonnage et l'exploitation de vulnérabilités. Face à cette accélération, les géants de la Tech appellent à renforcer d’urgence les défenses. Mais les États, les infrastructures critiques et les entreprises sont-ils réellement prêts à suivre le rythme ?
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MOTS-CLEScyberattaques , géants de la Tech , cybercriminels , Silicon Valley , Intelligence Artificielle , atouts , Anthropic , OpenAI , sécurité , vol de données , cybersécurité , europe , Chine , États-Unis , Russie , Iran , Etats , Eau , Electricité , barrages , infrastructures critiques , hôpitaux
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.
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