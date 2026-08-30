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Un membre du groupe de hackers Red Hacker Alliance, utilisant un site web de surveillance des cyberattaques mondiales depuis son ordinateur, dans leurs bureaux de Dongguan, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine.
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CYBERSECURITE

30 août 2026

Les géants de la Tech alertent solennellement contre le risque pressant de cyber attaques boostées à l’IA mais qui les entend ici ?

Les cybercriminels peuvent désormais s’appuyer sur des IA pour automatiser la reconnaissance, l'hameçonnage et l'exploitation de vulnérabilités. Face à cette accélération, les géants de la Tech appellent à renforcer d’urgence les défenses. Mais les États, les infrastructures critiques et les entreprises sont-ils réellement prêts à suivre le rythme ?

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cyberattaques , géants de la Tech , cybercriminels , Silicon Valley , Intelligence Artificielle , atouts , Anthropic , OpenAI , sécurité , vol de données , cybersécurité , europe , Chine , États-Unis , Russie , Iran , Etats , Eau , Electricité , barrages , infrastructures critiques , hôpitaux

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A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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Vincent Susplugas

Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.

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