CYBERSECURITE

Les géants de la Tech alertent solennellement contre le risque pressant de cyber attaques boostées à l’IA mais qui les entend ici ?

Les cybercriminels peuvent désormais s’appuyer sur des IA pour automatiser la reconnaissance, l'hameçonnage et l'exploitation de vulnérabilités. Face à cette accélération, les géants de la Tech appellent à renforcer d’urgence les défenses. Mais les États, les infrastructures critiques et les entreprises sont-ils réellement prêts à suivre le rythme ?