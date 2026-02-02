DECLASSEMENT NATIONAL

2 février 2026

Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute

Pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant de la France se situe en dessous de la moyenne de l’Union européenne, consacrant un déclassement économique progressif mais désormais tangible. Cette évolution relance le débat sur les responsabilités politiques, entre héritage de plusieurs décennies de choix économiques, rigidités structurelles persistantes et limites des réformes engagées depuis 2017.