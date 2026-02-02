©
La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.
DECLASSEMENT NATIONAL
2 février 2026
Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
Pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant de la France se situe en dessous de la moyenne de l’Union européenne, consacrant un déclassement économique progressif mais désormais tangible. Cette évolution relance le débat sur les responsabilités politiques, entre héritage de plusieurs décennies de choix économiques, rigidités structurelles persistantes et limites des réformes engagées depuis 2017.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
