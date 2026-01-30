POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Travail (illustration)

©

Travail (illustration)

POLEMIQUE FISCALE

30 janvier 2026

Les Français auraient une préférence innée pour les loisirs, la thèse de ceux qui refusent de voir à quel point la fiscalité du travail détermine nos comportements

Olivier Blanchard, l’ancien chef économiste du FMI, a lancé une polémique qui a beaucoup agité les économistes français pendant la semaine.

Photo of Alexandre Delaigue
Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Populaires

1Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
2À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
3Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
4Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
5Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
6Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant
7Régularisation massive de sans-papiers en Espagne : voilà pourquoi l’immigration n’est pas du tout le miracle économique que décrit Pedro Sanchez