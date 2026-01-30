©
Travail (illustration)
POLEMIQUE FISCALE
30 janvier 2026
Les Français auraient une préférence innée pour les loisirs, la thèse de ceux qui refusent de voir à quel point la fiscalité du travail détermine nos comportements
Olivier Blanchard, l’ancien chef économiste du FMI, a lancé une polémique qui a beaucoup agité les économistes français pendant la semaine.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLEStravail , loisirs , vie professionnelle , équilibre , workaholism , Etats-Unis , France , fiscalité , incitations , Réforme
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net