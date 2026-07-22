EXPLICATIONS

Les fluctuations des courants-jets sont à l'origine des longues vagues de chaleur en Europe

Les courants-jets (jet streams) sont des vents qui soufflent d'ouest en est en haute troposphère. Ils forment parfois un piège : l'air chaud peut rester coincé au-dessus de l'Europe comme sous une cloche de verre, provoquant des canicules plus intenses. En comprenant ce blocage, les chercheurs espèrent prévoir les vagues de chaleur bien plus tôt.