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Des enfants jouent dans une aire de jeux d'eau pendant une vague de chaleur à Paris, le 10 juillet 2026.
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EXPLICATIONS

22 juillet 2026

Les fluctuations des courants-jets sont à l'origine des longues vagues de chaleur en Europe

Les courants-jets (jet streams) sont des vents qui soufflent d'ouest en est en haute troposphère. Ils forment parfois un piège : l'air chaud peut rester coincé au-dessus de l'Europe comme sous une cloche de verre, provoquant des canicules plus intenses. En comprenant ce blocage, les chercheurs espèrent prévoir les vagues de chaleur bien plus tôt.

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MOTS-CLES

jet stream , courants-jets , canicules , vagues de chaleur , europe , climat , températures

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.