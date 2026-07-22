EXPLICATIONS
22 juillet 2026
Les fluctuations des courants-jets sont à l'origine des longues vagues de chaleur en Europe
Les courants-jets (jet streams) sont des vents qui soufflent d'ouest en est en haute troposphère. Ils forment parfois un piège : l'air chaud peut rester coincé au-dessus de l'Europe comme sous une cloche de verre, provoquant des canicules plus intenses. En comprenant ce blocage, les chercheurs espèrent prévoir les vagues de chaleur bien plus tôt.
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Vu sur:NewScientist
MOTS-CLESjet stream , courants-jets , canicules , vagues de chaleur , europe , climat , températures
THEMATIQUESScience
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.