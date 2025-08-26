Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 8 heures
Des militants du mouvement pro-vie lors d'un rassemblement politique en faveur de Donald Trump aux Etats-Unis. (Image d'illustration)
Des militants du mouvement pro-vie lors d'un rassemblement politique en faveur de Donald Trump aux Etats-Unis. (Image d'illustration) © Olivier DOULIERY / AFP
Washington hausse le ton

Les États-Unis s’érigent en défenseurs des chrétiens occidentaux victimes du progressisme

Dans son rapport annuel sur les droits de l’homme, Washington critique sévèrement les Safe Access Zones autour des cliniques d’avortement et s’inquiète des condamnations de militants pour prière silencieuse. L’administration Trump multiplie les interventions diplomatiques, estimant que ces poursuites marquent une rupture avec les valeurs communes censées unir les États-Unis et le Royaume-Uni.

avec Jonathon Van Maren
author imageJonathon Van Maren

Jonathon Van Maren a écrit pour First ThingsNational ReviewThe American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

Voir la bio »

