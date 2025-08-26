Washington hausse le ton

Les États-Unis s’érigent en défenseurs des chrétiens occidentaux victimes du progressisme

Dans son rapport annuel sur les droits de l’homme, Washington critique sévèrement les Safe Access Zones autour des cliniques d’avortement et s’inquiète des condamnations de militants pour prière silencieuse. L’administration Trump multiplie les interventions diplomatiques, estimant que ces poursuites marquent une rupture avec les valeurs communes censées unir les États-Unis et le Royaume-Uni.