POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes virus, même anciens, évoluent constamment.

©

Les virus, même anciens, évoluent constamment.

AUX AGUETS

12 janvier 2026

Les épidémies virales sont toujours une menace. Voici les virus qu'un expert en maladies infectieuses surveille en 2026

Une nouvelle année pourrait signifier de nouvelles menaces virales.

Photo of Patrick Jackson
Patrick Jackson Go to Patrick Jackson page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

virus , maladies infectieuses , épidémies , pandémies , grippe A , mpox , Virus Oropouche

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Jackson image
Patrick Jackson

Le Dr Patrick E. Jackson assure le traitement, le soutien psychologique et l'éducation des patients atteints du VIH et du sida à la clinique Ryan White de l'Université de Virginie. Il prend également en charge des patients souffrant de maladies infectieuses à l'hôpital.

Populaires

1BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
2Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
3Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
4Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
5Élevage de poulets : l’autre crash agricole français
6Natalité : derrière le crash démographique, la chute du nombre de couples
7La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris