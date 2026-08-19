MODELE FAMILIAL

Les enfants nés de pères divorcés sont-ils enclins à répéter la même histoire ?

Avoir grandi avec des parents divorcés augmente-t-il le risque de reproduire leur histoire à l’âge adulte ? Les études montrent effectivement une probabilité plus élevée de connaître à son tour des difficultés conjugales, mais le divorce parental est loin de constituer une fatalité. La qualité des relations familiales, le niveau de conflit, le soutien affectif et les expériences vécues après la séparation jouent un rôle déterminant dans la construction des relations futures.