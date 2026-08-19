MODELE FAMILIAL
19 août 2026
Les enfants nés de pères divorcés sont-ils enclins à répéter la même histoire ?
Avoir grandi avec des parents divorcés augmente-t-il le risque de reproduire leur histoire à l’âge adulte ? Les études montrent effectivement une probabilité plus élevée de connaître à son tour des difficultés conjugales, mais le divorce parental est loin de constituer une fatalité. La qualité des relations familiales, le niveau de conflit, le soutien affectif et les expériences vécues après la séparation jouent un rôle déterminant dans la construction des relations futures.
3 min de lecture
MOTS-CLESdivorce , divorcés , enfants , Parents , société , rupture familiale , Rupture , atouts , Succès
THEMATIQUESSociété
Professeure à la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Internationale de Valence – Codirectrice de la Chaire VIU-NED de Neurosciences globales et de changement social – Membre du Groupe de recherche « Psychologie et Qualité de vie » (PsiCal), Université Internationale de Valence.
Laura Viqueira Gutiérrez est directrice du Master en Formation des Enseignants du Secondaire de l'Université Internationale de Valence.
Sandra Hoyos est professeure au coeur du Département de Neurosciences et Apprentissage et Docteure en Psychologie au sein de l'Université Catholique d'Uruguay.
Irene Cano López est maître de conférences au Département de psychobiologie de l'Université de Valence.
Paloma López est professeure et Chercheuse, au coeur du Groupe de Recherche en Cognition, Affect et Résilience, de la Faculté des Sciences de la Santé, de l'Université Internationale de Valence (VIU).
Alejandro Cano Villagrasa est directeur de la Licence en Orthophonie à l'Université Internationale de Valence.
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