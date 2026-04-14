EUROPE NON OCCIDENTALE

14 avril 2026

Les deux Europe : avec ou sans Orbán, l’Europe centrale et orientale n’est pas prête de devenir un clone de celle de l’Ouest

Alors qu’Ursula von der Leyen s'est réjouie de l’élection de Péter Magyar en Hongrie, la réalité révèle surtout la persistance d’un fossé entre l’Ouest et l’Europe centrale. Derrière l’alternance, les réflexes souverainistes et identitaires restent dominants de Varsovie à Budapest. Une Europe unie, comme l’espère Bruxelles ? Rien n’indique que Magyar — ni la région — ne s’engage sur cette voie.