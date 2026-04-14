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Peter Magyar, vainqueur des élections et chef du parti conservateur pro-européen TISZA, tient une conférence de presse au centre de congrès et d'expositions HUNGEXPO à Budapest, en Hongrie, le 13 avril 2026.
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EUROPE NON OCCIDENTALE

14 avril 2026

Les deux Europe : avec ou sans Orbán, l’Europe centrale et orientale n’est pas prête de devenir un clone de celle de l’Ouest

Alors qu’Ursula von der Leyen s'est réjouie de l’élection de Péter Magyar en Hongrie, la réalité révèle surtout la persistance d’un fossé entre l’Ouest et l’Europe centrale. Derrière l’alternance, les réflexes souverainistes et identitaires restent dominants de Varsovie à Budapest. Une Europe unie, comme l’espère Bruxelles ? Rien n’indique que Magyar — ni la région — ne s’engage sur cette voie.

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MOTS-CLES

Hongrie , Union Européenne , droites , communisme , viktor orban , Peter Magyar

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gibelin Thibaud
Politologue

Professeur invité au Mathias Corvinus Collegium (MCC), doctorant en Science politique, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne.

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Arthur Kenigsberg

Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans. 