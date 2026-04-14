EUROPE NON OCCIDENTALE
14 avril 2026
Les deux Europe : avec ou sans Orbán, l’Europe centrale et orientale n’est pas prête de devenir un clone de celle de l’Ouest
Alors qu’Ursula von der Leyen s'est réjouie de l’élection de Péter Magyar en Hongrie, la réalité révèle surtout la persistance d’un fossé entre l’Ouest et l’Europe centrale. Derrière l’alternance, les réflexes souverainistes et identitaires restent dominants de Varsovie à Budapest. Une Europe unie, comme l’espère Bruxelles ? Rien n’indique que Magyar — ni la région — ne s’engage sur cette voie.
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THEMATIQUESGéopolitique
Professeur invité au Mathias Corvinus Collegium (MCC), doctorant en Science politique, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne.
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
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Professeur invité au Mathias Corvinus Collegium (MCC), doctorant en Science politique, spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne.
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.