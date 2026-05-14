SANTE MENTALE
14 mai 2026
Les conséquences d’une quarantaine à bord d'un navire de croisière expliquées par un psychologue
Entre quarantaines, hypervigilance et peur de l’infection, les passagers du MV Hondius affrontent une épreuve qui dépasse largement le simple risque sanitaire. Derrière l’alerte au virus Andes se dessine aussi une crise psychologique marquée par l’isolement, l’incertitude et la pression médiatique.
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MOTS-CLESpsychologie , santé mentale , Santé
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en psychologie à University of Sheffield
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