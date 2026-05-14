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Santé mentale, mal-être. (Image d'illustration)
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SANTE MENTALE

14 mai 2026

Les conséquences d’une quarantaine à bord d'un navire de croisière expliquées par un psychologue

Entre quarantaines, hypervigilance et peur de l’infection, les passagers du MV Hondius affrontent une épreuve qui dépasse largement le simple risque sanitaire. Derrière l’alerte au virus Andes se dessine aussi une crise psychologique marquée par l’isolement, l’incertitude et la pression médiatique.

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MOTS-CLES

psychologie , santé mentale , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jilly Gibson-Miller

Maître de conférences en psychologie à University of Sheffield

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