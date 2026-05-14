SANTE MENTALE

14 mai 2026

Les conséquences d’une quarantaine à bord d'un navire de croisière expliquées par un psychologue

Entre quarantaines, hypervigilance et peur de l’infection, les passagers du MV Hondius affrontent une épreuve qui dépasse largement le simple risque sanitaire. Derrière l’alerte au virus Andes se dessine aussi une crise psychologique marquée par l’isolement, l’incertitude et la pression médiatique.