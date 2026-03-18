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ORIGINE DE LA VIE

18 mars 2026

Les cinq unités fondamentales du code génétique de la vie viennent d'être découvertes dans un échantillon d'astéroïde

Une équipe japonaise a découvert pour la première fois la présence des cinq nucléobases fondamentales de la vie dans des échantillons de l’astéroïde Ryugu, ramenés par la mission JAXA. Cette découverte renforce l’idée que les ingrédients moléculaires de la vie étaient présents dans le Système solaire primitif et pourraient avoir été livrés à la Terre par les astéroïdes.

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MOTS-CLES

adn , astéroïde , traces de la vie , terre , espace , science

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Kliti Grice
Professeure en géochimie

La professeure en géochimie Kliti Grice est lauréate de la Fondation ARC et directrice fondatrice du Centre de géochimie organique et isotopique d'Australie-Occidentale (WA-OIGC).