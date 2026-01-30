©
BIEN DANS SES CHAUSSURES
30 janvier 2026
Les chaussures peuvent-elles influencer notre esprit ? Que disent les neurosciences sur les sensations plantaires et la concentration ?
Les marques de sport promettent désormais bien plus que du confort ou de la performance : une meilleure concentration, une présence mentale accrue, voire une stimulation directe du cerveau par la plante des pieds. Que dit réellement la neuroscience sur ce lien entre sensation plantaire et attention ?
Atom Sarkar, MD, PhD, est professeur au département de neurochirurgie du Drexel University College of Medicine.
