Air Jordan AFP

©

Les baskets Air Jordan XIIIs de la finale NBA 1998 de Michael Jordan sont exposées à New York le 6 avril 2023 chez Sotheby's.

BIEN DANS SES CHAUSSURES

30 janvier 2026

Les chaussures peuvent-elles influencer notre esprit ? Que disent les neurosciences sur les sensations plantaires et la concentration ?

Les marques de sport promettent désormais bien plus que du confort ou de la performance : une meilleure concentration, une présence mentale accrue, voire une stimulation directe du cerveau par la plante des pieds. Que dit réellement la neuroscience sur ce lien entre sensation plantaire et attention ?

Professeur de neurochirurgie

Atom Sarkar, MD, PhD, est professeur au département de neurochirurgie du Drexel University College of Medicine.

