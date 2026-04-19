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Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Ville, le 18 avril 2026, sixième jour d'un voyage apostolique de onze jours en Afrique.
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RELIGION

19 avril 2026

Les catholiques conservateurs européens ne toléreront pas les attaques de Trump contre le pape

Dans un contexte de tensions croissantes entre la Maison-Blanche et le Vatican, les attaques répétées de Donald Trump contre le pape Léon XIV provoquent une fracture inattendue au sein des droites occidentales. En Europe, où le catholicisme demeure un marqueur politique et culturel fort, une large partie des conservateurs refuse de suivre le président américain, réaffirmant sa fidélité à Rome et faisant émerger un clivage aux répercussions potentiellement géopolitiques.

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conservateurs , Catholiques , foi , religion , Donald Trump , léon XIV , États-Unis , catholiques conservateurs , Démocrates , Républicains , Vatican , Jésus , Christ , fidèles , europe , Européens , Union européenne

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

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