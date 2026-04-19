RELIGION

19 avril 2026

Les catholiques conservateurs européens ne toléreront pas les attaques de Trump contre le pape

Dans un contexte de tensions croissantes entre la Maison-Blanche et le Vatican, les attaques répétées de Donald Trump contre le pape Léon XIV provoquent une fracture inattendue au sein des droites occidentales. En Europe, où le catholicisme demeure un marqueur politique et culturel fort, une large partie des conservateurs refuse de suivre le président américain, réaffirmant sa fidélité à Rome et faisant émerger un clivage aux répercussions potentiellement géopolitiques.