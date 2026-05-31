REVOLUTION DE L'IA
31 mai 2026
Révolution politique (majeure) en vue : 2027, première campagne présidentielle qui se jouera à l’IA ?
L’intelligence artificielle s’apprête à bouleverser la présidentielle de 2027 comme la télévision avait transformé celle de 1965 ou les réseaux sociaux celle de 2017. Entre démocratisation de l’expertise, accélération du fact-checking, production massive de contenus et risques de manipulation informationnelle, l’IA pourrait redessiner les équilibres du débat public.
31 min de lecture
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
Antoine Marie est psychologue politique, avec une formation en psychologie sociale, en science politique et en sciences cognitives. Il est actuellement chercheur postdoctoral au CEVIPOF. Auparavant, il a été membre de l’Institut Jean Nicod à l’École Normale Supérieure de Paris.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
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Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
Antoine Marie est psychologue politique, avec une formation en psychologie sociale, en science politique et en sciences cognitives. Il est actuellement chercheur postdoctoral au CEVIPOF. Auparavant, il a été membre de l’Institut Jean Nicod à l’École Normale Supérieure de Paris.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.