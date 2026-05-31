POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Emmanuel Macron prend la parole lors de l'ouverture du sommet international « Adopter l'IA » sur l'intelligence artificielle, au Grand Palais à Paris, le 25 novembre 2025.
See image caption
See copyright

REVOLUTION DE L'IA

31 mai 2026

Révolution politique (majeure) en vue : 2027, première campagne présidentielle qui se jouera à l’IA ?

L’intelligence artificielle s’apprête à bouleverser la présidentielle de 2027 comme la télévision avait transformé celle de 1965 ou les réseaux sociaux celle de 2017. Entre démocratisation de l’expertise, accélération du fact-checking, production massive de contenus et risques de manipulation informationnelle, l’IA pourrait redessiner les équilibres du débat public.

Photo of Brivael Le Pogam
Photo of Antoine Marie
Photo of Laure Salvaing
Brivael Le Pogam Go to Brivael Le Pogam page , Antoine Marie Go to Antoine Marie page et Laure Salvaing Go to Laure Salvaing page

31 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , 2027 , citoyens , réseaux sociaux , télévision , médias , intellectuels , campagne présidentielle , candidats , président de la République , nouvelles technologies , biais , Silicon Valley , influence , impact , démocratie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam image
Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).

Antoine Marie image
Antoine Marie

Antoine Marie est psychologue politique, avec une formation en psychologie sociale, en science politique et en sciences cognitives. Il est actuellement chercheur postdoctoral au CEVIPOF. Auparavant, il a été membre de l’Institut Jean Nicod à l’École Normale Supérieure de Paris.

Laure Salvaing image
Laure Salvaing

Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.

Populaires

1Patrick Bruel se voit fini; Madonna révèle ses meilleurs coups, Ophélie Winter en décoche à la pompe; Joey Starr s’éclate au chou-fleur, Kate Middleton au Prosecco-pong; Maddoxx Jolie-Pitt renie le nom de Brad, les jumeaux de Jennifer Lopez la quittent
2Canicules 1 / Transition énergétique 0 ? Voilà comment apprécier si les milliards investis depuis 11 ans l’ont été pour quelque chose ou pas
3Transition de genre : pendant que l’Europe fait marche arrière, voilà comment la France laisse sa Haute autorité de santé s’enliser dans l’idéologie
4Le whisky japonais à la conquête du monde
5Les Français ont le moral dans les chaussettes… mais sait-on vraiment pourquoi ?
6Optimiser la vague de chaleur pour perdre du poids, mode d’emploi
7La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?