REVOLUTION DE L'IA

31 mai 2026

Révolution politique (majeure) en vue : 2027, première campagne présidentielle qui se jouera à l’IA ?

L’intelligence artificielle s’apprête à bouleverser la présidentielle de 2027 comme la télévision avait transformé celle de 1965 ou les réseaux sociaux celle de 2017. Entre démocratisation de l’expertise, accélération du fact-checking, production massive de contenus et risques de manipulation informationnelle, l’IA pourrait redessiner les équilibres du débat public.