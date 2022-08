Selon l’université de Saint Andrews, les « balles de golf sont issues de l’exploitation coloniale ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cette ville d’Ecosse passe pour être la patrie du golf. Un sport pratiqué désormais sous toutes les latitudes. Mais qui mérite toutefois condamnations et opprobres.

Selon l’université de cette ville, audacieusement engagée sur la voie du repentir, les « balles de golf sont issues de l’exploitation coloniale ». En effet, elles sont faites en caoutchouc. Or, les hévéas ne poussent pas en Ecosse. D’ailleurs en dehors du malt pour le whisky, il ne pousse pas grand-chose.

Les hévéas, d’où vient le caoutchouc, fleurissent en Malaise et en Birmanie. Ces plantations ont été installées par l’homme blanc. De là, les balles de golf et aussi d’autres produits ludiques, nécessaires et utiles.

On remarquera, à l’attention de l’université de Saint Andrews que la Malaisie et la Birmanie, naguère colonisées par les Anglais sont aujourd’hui des Etats indépendants et continuent à exploiter le caoutchouc. Est-ce suffisant pour rendre virginales et décolonisées les balles de golf ? Pas aux yeux de l’université de Saint Andrews.

Car le caoutchouc n’est pas seul en course. L’homme blanc a commis bien d’autres méfaits. Selon l’université de Saint Andrews, il a imposé à la planète le golf. Et aussi le cricket. Auparavant, avant qu’on les pollue avec ces sports occidentaux, les autochtones vivaient certainement heureux et insouciants…

D’autres sports portent aussi la tache maudite de l’homme blanc : le football, le tennis, le volley ball, le basket ball, la natation. Nous comptons sur l’université de Saint Andrews pour les dénoncer…

À Lire Aussi

Notre quiz du mois d’août : découvrez si vous êtes d’extrême droite…