CRISE MIGRATOIRE

19 novembre 2025

Les Baléares, nouveau point de tension des filières migratoires en provenance d'Algérie

Les Baléares font face à un afflux inédit de migrants, alors que les passeurs déplacent leurs routes du Maroc vers l’Algérie. En quelques jours, près de 360 personnes ont atteint l’archipel, symbole d’une voie migratoire devenue la plus dynamique de l’Union européenne.