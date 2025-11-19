Des migrants secourus en mer au large d'une île. (Image d'illustration)
© COSTAS METAXAKIS / AFP
CRISE MIGRATOIRE
19 novembre 2025
Les Baléares, nouveau point de tension des filières migratoires en provenance d'Algérie
Les Baléares font face à un afflux inédit de migrants, alors que les passeurs déplacent leurs routes du Maroc vers l’Algérie. En quelques jours, près de 360 personnes ont atteint l’archipel, symbole d’une voie migratoire devenue la plus dynamique de l’Union européenne.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS