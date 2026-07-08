DECOUVERTE MAJEURE
8 juillet 2026
Les astrophysiciens ne pensent plus que ce soit sur Terre que la vie est apparue : voilà ce qui les a convaincu
Rapportés sur Terre en décembre 2020 par la sonde japonaise Hayabusa2 après un voyage de 200 millions de kilomètres, des fragments de l'astéroïde Ryugu ont révélé en mars 2026 des composants inédits. Analysés en salles blanches pour exclure toute contamination terrestre, ces échantillons extraterrestres prouvent que les briques du vivant pullulent dans l'espace, forçant les scientifiques à chercher comment elles ont pu s'assembler et s'organiser sur Terre.
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MOTS-CLESorigines de la vie , terre , Hayabusa-2 , astrophysiciens , Ryugu , espace , origine extraterrestre
THEMATIQUESScience
Guillaume Stirnemann est Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Physique et Chimie pour le Vivant (ENS-PSL, Sorbonne Université, CNRS), au département de chimie de l’École Normale Supérieure - PSL. Il est spécialiste de chimie théorique et utilise des outils de la simulation moléculaire et de l’intelligence artificielle pour étudier la réactivité à l’échelle moléculaire et le comportement de macromolécules biologiques, avec un fort intérêt pour les phénomènes autour de l’hypothèse du monde ARN et plus largement des origines de la vie.
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Guillaume Stirnemann est Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Physique et Chimie pour le Vivant (ENS-PSL, Sorbonne Université, CNRS), au département de chimie de l’École Normale Supérieure - PSL. Il est spécialiste de chimie théorique et utilise des outils de la simulation moléculaire et de l’intelligence artificielle pour étudier la réactivité à l’échelle moléculaire et le comportement de macromolécules biologiques, avec un fort intérêt pour les phénomènes autour de l’hypothèse du monde ARN et plus largement des origines de la vie.