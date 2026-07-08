Les astrophysiciens ne pensent plus que ce soit sur Terre que la vie est apparue : voilà ce qui les a convaincu

Guillaume Stirnemann est Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Physique et Chimie pour le Vivant (ENS-PSL, Sorbonne Université, CNRS), au département de chimie de l’École Normale Supérieure - PSL. Il est spécialiste de chimie théorique et utilise des outils de la simulation moléculaire et de l’intelligence artificielle pour étudier la réactivité à l’échelle moléculaire et le comportement de macromolécules biologiques, avec un fort intérêt pour les phénomènes autour de l’hypothèse du monde ARN et plus largement des origines de la vie.