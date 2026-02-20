TRADITION ANCIENNE
20 février 2026
Les antifas, l’arbre qui cache la forêt du recours à la violence politique à gauche ?
Alors que l’attention médiatique se concentre sur certaines figures de la mouvance antifasciste, une partie des observateurs estime que ces violences visibles pourraient masquer une radicalisation plus diffuse au sein de différents courants de l’ultra-gauche, où le recours à l’action directe — du sabotage matériel aux attaques ciblées — s’inscrit dans une histoire ancienne et dans des stratégies contemporaines assumées par certains groupes.
11 min de lecture
MOTS-CLESantifas , gauche , violence , ultra , extrême , Jeune Garde , Sainte-Soline , Action directe
THEMATIQUESPolitique
Claude Moniquet, né en 1958, a débuté sa carrière dans le journalisme (L’Express, Le Quotidien de Paris), avant d’être recruté par la Dgse pour devenir "agent de terrain" clandestin. Il exerce ainsi sous cette couverture derrière le Rideau de fer à la fin de l’ère soviétique, dans la Russie des années Eltsine, dans la Yougoslavie en guerre, au Moyen-Orient ou encore en Afrique du Nord. En 2002, il cofonde une société privée de renseignement et de sûreté : l’European Strategic Intelligence and Security Center. De 2001 à 2004, il a été consultant spécial de CNN pour le renseignement et le terrorisme, et est aujourd’hui consultant d’iTélé et RTL. Il est l’auteur, notamment, de Néo-djihadistes : Ils sont parmi nous (Jourdan, 2013) et Djihad : d’Al-Qaïda à l’État islamique (La Boîte à Pandore, 2015), de Daech, la Main du Diable(Archipel, 2016) et, avec Genovefa Etienne, des Services Secrets pour les Nuls (First, 2016). Il est également scénariste de bandes dessinées : Deux Hommes en Guerre (Lombard, 2017 et 2018). Il réside à Bruxelles.
