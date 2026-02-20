POLITIQUE
Des manifestants brandissent des drapeaux Antifa devant la Trump Tower pour contrer la marche et le rassemblement « White Lives Matter » le 11 avril 2021 à New York.
TRADITION ANCIENNE

20 février 2026

Les antifas, l’arbre qui cache la forêt du recours à la violence politique à gauche ?

Alors que l’attention médiatique se concentre sur certaines figures de la mouvance antifasciste, une partie des observateurs estime que ces violences visibles pourraient masquer une radicalisation plus diffuse au sein de différents courants de l’ultra-gauche, où le recours à l’action directe — du sabotage matériel aux attaques ciblées — s’inscrit dans une histoire ancienne et dans des stratégies contemporaines assumées par certains groupes.

Olivier Vial et Claude Moniquet

11 min de lecture

MOTS-CLES

antifas , gauche , violence , ultra , extrême , Jeune Garde , Sainte-Soline , Action directe

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Vial image
Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

Claude Moniquet image
Claude Moniquet

Claude Moniquet, né en 1958, a débuté sa carrière dans le journalisme (L’Express, Le Quotidien de Paris), avant d’être recruté par la Dgse pour devenir "agent de terrain" clandestin. Il exerce ainsi sous cette couverture derrière le Rideau de fer à la fin de l’ère soviétique, dans la Russie des années Eltsine, dans la Yougoslavie en guerre, au Moyen-Orient ou encore en Afrique du Nord. En 2002, il cofonde une société privée de renseignement et de sûreté : l’European Strategic Intelligence and Security Center. De 2001 à 2004, il a été consultant spécial de CNN pour le renseignement et le terrorisme, et est aujourd’hui consultant d’iTélé et RTL. Il est l’auteur, notamment, de Néo-djihadistes : Ils sont parmi nous (Jourdan, 2013) et Djihad : d’Al-Qaïda à l’État islamique (La Boîte à Pandore, 2015), de Daech, la Main du Diable(Archipel, 2016) et, avec Genovefa Etienne, des Services Secrets pour les Nuls (First, 2016). Il est également scénariste de bandes dessinées : Deux Hommes en Guerre (Lombard, 2017 et 2018). Il réside à Bruxelles.

