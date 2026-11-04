ATLANTI-CULTURE

"Les Amants Terribles (Cocteau & Marais)" : le duo amoureux Cocteau-Marais à l’épreuve de la société et de la guerre

De : Carole Giacobi et Stéphane Vauthier Mise en scène : Carole Giacobi Avec : Julien Honoré, Louka Meliava et Eugénie Derouand La Scène Libre 4 bd de Strasbourg 75010 Paris 01.42.38.97.14