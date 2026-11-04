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Blurred background"Les Amants Terribles (Cocteau & Marais)" : le duo amoureux Cocteau-Marais à l’épreuve de la société et de la guerre
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ATLANTI-CULTURE

4 novembre 2026

"Les Amants Terribles (Cocteau & Marais)" : le duo amoureux Cocteau-Marais à l’épreuve de la société et de la guerre

De : Carole Giacobi et Stéphane Vauthier Mise en scène : Carole Giacobi Avec : Julien Honoré, Louka Meliava et Eugénie Derouand La Scène Libre 4 bd de Strasbourg 75010 Paris 01.42.38.97.14

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MOTS-CLES

Amants Terribles , Carole Giacobi , Stéphane Vauthier , La Scène Libre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)