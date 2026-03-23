DANGER TECHNOLOGIQUE

23 mars 2026

Les algorithmes d'entreprises sont-ils en train de devenir nos nouvelles autorités morales ?

À l’heure où scores, classements et tableaux de bord envahissent la vie quotidienne, des systèmes algorithmiques issus du monde des entreprises influencent de plus en plus la manière dont les individus évaluent leur propre comportement. Présentés comme objectifs et neutres, ces outils soulèvent une question centrale : participent-ils désormais à définir, implicitement, ce que signifie être « bon » ?