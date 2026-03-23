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Une personne brandit une pancarte contre la société Palantir lors d'une manifestation le jour de la fête du travail aux Etats-Unis.
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DANGER TECHNOLOGIQUE

23 mars 2026

Les algorithmes d'entreprises sont-ils en train de devenir nos nouvelles autorités morales ?

À l’heure où scores, classements et tableaux de bord envahissent la vie quotidienne, des systèmes algorithmiques issus du monde des entreprises influencent de plus en plus la manière dont les individus évaluent leur propre comportement. Présentés comme objectifs et neutres, ces outils soulèvent une question centrale : participent-ils désormais à définir, implicitement, ce que signifie être « bon » ?

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MOTS-CLES

algorithmes , entreprises , score social , moralité , métrique , note

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A PROPOS DES AUTEURS
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DuFault Beth
Professeure adjointe de marketing

Beth Leavenworth DuFault est professeure adjointe de marketing à l'Université de Portland.