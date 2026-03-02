POLITIQUE
2 mars 2026

Les administrations locales prouvent que la polarisation politique n'est pas inévitable

Une enquête menée aux États-Unis par la Carnegie Corporation et CivicPulse auprès de plus de 1 400 élus locaux a révélé que les administrations locales sont « largement protégées des effets les plus néfastes de la polarisation ».

Photo of Helen Hall
Helen Hall Go to Helen Hall page

Helen Hall image
Helen Hall

Helen Hall est maître de conférences, à l'école de droit de Nottingham (Université de Nottingham Trent). Elle est également prêtre de l'Église d'Angleterre. Elle écrit pour The Conversation.