ATLANTI-CULTURE
30 octobre 2026
"L’éléphant" : Petit traité de « voyeurisme » pour explorateurs du passé…
De : Patrick Modiano Gallimard Parution le 1er octobre 2026 98 pages 16 €
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MOTS-CLESPatrick Modiano , L'Éléphant , Gallimard , roman
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
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