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Blurred background"L’éléphant" : Petit traité de « voyeurisme » pour explorateurs du passé…
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ATLANTI-CULTURE

30 octobre 2026

"L’éléphant" : Petit traité de « voyeurisme » pour explorateurs du passé…

De : Patrick Modiano Gallimard Parution le 1er octobre 2026 98 pages 16 €

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MOTS-CLES

Patrick Modiano , L'Éléphant , Gallimard , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Petit pour Culture-Tops

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).