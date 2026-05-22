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Un inspecteur de la protection des consommateurs vérifie les prix du carburant dans une station-service à Bruges, près de Bordeaux, le 10 mars 2026, lors d'un contrôle des prix à la pompe organisé par la DDPP.
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METHODE LECORNU

22 mai 2026

Lecornu sur les aides à la pompe : de la sobriété choisie à la pauvreté imposée

Face à la flambée des prix des carburants consécutive à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, le gouvernement a présenté lors d'une conférence de presse un paquet d'aides ciblées, sans traiter pour autant le problème à la source.

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MOTS-CLES

méthode , Sébastien Lecornu , prix à la pompe , énergie , baril de pétrole , gouvernement , nucléaire , transition écologique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.