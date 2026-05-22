METHODE LECORNU

22 mai 2026

Lecornu sur les aides à la pompe : de la sobriété choisie à la pauvreté imposée

Face à la flambée des prix des carburants consécutive à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, le gouvernement a présenté lors d'une conférence de presse un paquet d'aides ciblées, sans traiter pour autant le problème à la source.