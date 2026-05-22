METHODE LECORNU
22 mai 2026
Lecornu sur les aides à la pompe : de la sobriété choisie à la pauvreté imposée
Face à la flambée des prix des carburants consécutive à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, le gouvernement a présenté lors d'une conférence de presse un paquet d'aides ciblées, sans traiter pour autant le problème à la source.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
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