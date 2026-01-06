POLITIQUE
Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)

©

Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)

PARI ALLEMAND

6 janvier 2026

Leadership européen : les illusions perdantes de Friedrich Merz

Alors que Friedrich Merz cherche à conserver le leadership politique en Europe, ses visions et stratégies révèlent des impasses et des malentendus face aux réalités du projet européen. Entre ambitions personnelles et contradictions politiques, l’ascension du dirigeant allemand illustre les défis d’un leadership européen en quête de sens et de cohésion.

Richard J. Schenk
Richard J. Schenk

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Richard J. Schenk image
Richard J. Schenk
Chercheur au MCC Bruxelles

