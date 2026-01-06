©
Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)
PARI ALLEMAND
6 janvier 2026
Leadership européen : les illusions perdantes de Friedrich Merz
Alors que Friedrich Merz cherche à conserver le leadership politique en Europe, ses visions et stratégies révèlent des impasses et des malentendus face aux réalités du projet européen. Entre ambitions personnelles et contradictions politiques, l’ascension du dirigeant allemand illustre les défis d’un leadership européen en quête de sens et de cohésion.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESAllemagne , Freidrich Merz , chancelier allemand , Berlin , leadership , immigration , économie , coalition , CDU , CSU , AfD , Allemands
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS