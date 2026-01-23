POLITIQUE
Roya, dont le frère a été tué par les forces de l'ordre iranienne, lors des manifestations en Iran

©

Roya, dont le frère a été tué par les forces de l'ordre iranienne, lors des manifestations en Iran

CRI DU CŒUR

23 janvier 2026

Le visage martyre de l’Iran

Le sang coule en Iran. Et là où on attendait des voix, des mots, des slogans, des prises de position et de la solidarité, il n’y a que des murmures ou un silence gêné. Les Iraniens meurent sous la répression, mais leur agonie semble déranger plus qu’elle n’émeut.

Jean-Marie Montali
Jean-Marie Montali Go to Jean-Marie Montali page

MOTS-CLES

Iran , manifestations , Reza Pahlavi , Ali Khamenei , voile

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.