Roya, dont le frère a été tué par les forces de l'ordre iranienne, lors des manifestations en Iran
CRI DU CŒUR
23 janvier 2026
Le visage martyre de l’Iran
Le sang coule en Iran. Et là où on attendait des voix, des mots, des slogans, des prises de position et de la solidarité, il n’y a que des murmures ou un silence gêné. Les Iraniens meurent sous la répression, mais leur agonie semble déranger plus qu’elle n’émeut.
Président de l'Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.
