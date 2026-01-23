CRI DU CŒUR

23 janvier 2026

Le visage martyre de l’Iran

Le sang coule en Iran. Et là où on attendait des voix, des mots, des slogans, des prises de position et de la solidarité, il n’y a que des murmures ou un silence gêné. Les Iraniens meurent sous la répression, mais leur agonie semble déranger plus qu’elle n’émeut.