EBV

1 mars 2026

Le virus que presque tout le monde contracte et son rôle possible dans la sclérose en plaques

Le virus d’Epstein-Barr (EBV) infecte plus de 95 % des adultes dans le monde, souvent sans symptômes, mais de nouvelles recherches suggèrent qu’il pourrait jouer un rôle clé dans le déclenchement de la sclérose en plaques (SEP). En perturbant les lymphocytes B et en déclenchant une inflammation cérébrale, le virus pourrait initier des lésions caractéristiques de la maladie auto-immune. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement, centrées sur l’EBV et les cellules qu’il infecte.