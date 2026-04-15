PENDANT CE TEMPS LA
15 avril 2026
Le venezuela post-maduro : plus stable, plus riche, mais toujours pas démocratique
L'économie redémarre, mais le régime est intact et le chemin promis vers la démocratie semble de plus en plus lointain.
3 min de lecture
MOTS-CLESNicolas Maduro , opération , Etats-Unis , Donald Trump , démocratie , Richesse , pauvreté , Delcy Rodríguez
THEMATIQUESInternational
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.