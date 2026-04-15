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Cette photo diffusée par la présidence vénézuélienne montre la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez au palais présidentiel de Miraflores à Caracas, le 14 avril 2026.
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PENDANT CE TEMPS LA

15 avril 2026

Le venezuela post-maduro : plus stable, plus riche, mais toujours pas démocratique

L'économie redémarre, mais le régime est intact et le chemin promis vers la démocratie semble de plus en plus lointain.

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MOTS-CLES

Nicolas Maduro , opération , Etats-Unis , Donald Trump , démocratie , Richesse , pauvreté , Delcy Rodríguez

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.