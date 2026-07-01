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Cardinal Víctor Manuel Fernández
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GUERRE INJUSTE

1 juillet 2026

Le Vatican accuse Bruxelles d'appliquer le droit international de manière sélective pour servir les intérêts de ses alliés

Le Vatican a accusé Bruxelles d'appliquer le droit international de manière sélective pour servir ses alliés, mais la Commission a refusé de répondre à ces critiques.

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MOTS-CLES

Cardinal Víctor Manuel Fernández , Vatican , union europenne

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

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