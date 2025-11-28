ET LES LECONS A EN TIRER

Le trou de la couche d’ozone a quasi disparu et voila comment le monde y est parvenu Souvent cité comme l’exemple que le climat n’a jamais su égaler, le Protocole de Montréal rappelle qu’un traité environnemental peut fonctionner lorsque science, industrie et intérêts économiques avancent dans le même sens.

