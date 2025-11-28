POLITIQUE
La couche d'ozone attaquée.

© Reuters

ET LES LECONS A EN TIRER

28 novembre 2025

Le trou de la couche d'ozone a quasi disparu et voila comment le monde y est parvenu

Souvent cité comme l'exemple que le climat n'a jamais su égaler, le Protocole de Montréal rappelle qu'un traité environnemental peut fonctionner lorsque science, industrie et intérêts économiques avancent dans le même sens.

Photo of Xavier Fettweis
Xavier Fettweis Go to Xavier Fettweis page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis image
Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.

