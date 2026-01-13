MONDES LOINTAINS

13 janvier 2026

Le télescope Pandora de la NASA étudiera les étoiles en détail afin d'en apprendre davantage sur les exoplanètes qui orbitent autour d'elles

Les exoplanètes sont des mondes qui orbitent autour d'autres étoiles. Elles sont très difficiles à observer car, vues de la Terre, elles apparaissent comme de minuscules points lumineux à proximité de leurs étoiles hôtes, des millions, voire des milliards de fois plus brillantes, qui masquent la lumière réfléchie par les planètes.