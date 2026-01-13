©
Cette image de la NASA, obtenue le 24 juillet 2015, montre l'exoplanète Kepler-452b. (Image d'illustration)
MONDES LOINTAINS
13 janvier 2026
Le télescope Pandora de la NASA étudiera les étoiles en détail afin d'en apprendre davantage sur les exoplanètes qui orbitent autour d'elles
Les exoplanètes sont des mondes qui orbitent autour d'autres étoiles. Elles sont très difficiles à observer car, vues de la Terre, elles apparaissent comme de minuscules points lumineux à proximité de leurs étoiles hôtes, des millions, voire des milliards de fois plus brillantes, qui masquent la lumière réfléchie par les planètes.
Daniel Apai est Doyen associé à la recherche et professeur d'astronomie et de sciences planétaires à l'Université de l'Arizona.
