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Blurred backgroundLe livre "Le Souci du monde, Entretiens avec Christine Lacan" de Denis Fadda est à retrouver aux éditions Dacres.
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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"Le souci du monde, Entretiens avec Christine Lacan" de Denis Fadda : une vie engagée au dialogue entre les cultures et à la paix du monde

Le livre "Le Souci du monde, Entretiens avec Christine Lacan" de Denis Fadda est à retrouver aux éditions Dacres.

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culture , culture tops , Le souci du monde , Denis Fadda , écrivain , littérature , livre , Christine Lacan

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Axel Maugey pour Culture-Tops

Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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