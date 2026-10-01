ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Le souci du monde, Entretiens avec Christine Lacan" de Denis Fadda : une vie engagée au dialogue entre les cultures et à la paix du monde
Le livre "Le Souci du monde, Entretiens avec Christine Lacan" de Denis Fadda est à retrouver aux éditions Dacres.
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MOTS-CLESculture , culture tops , Le souci du monde , Denis Fadda , écrivain , littérature , livre , Christine Lacan
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).