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Un nouveau-né est soigné dans une clinique d'Afrin en Syrie.
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SANTE

24 avril 2026

Le sang du cordon ombilical pourrait fournir des indices sur le risque de diabète de type 1 chez les enfants

Des chercheurs ont révélé que des marqueurs biologiques présents dans le sang du cordon ombilical pourraient permettre d’identifier, dès la naissance, des signes de risque de diabète de type 1. Cette découverte ouvre la voie à une détection beaucoup plus précoce de cette maladie auto-immune, bien avant l’apparition des premiers symptômes.

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MOTS-CLES

santé , Étude , cordon ombilical , bébés , enfants , naissance , mère , sang , diabète , diabète de type 1 , globules rouges

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Angelica P. Ahrens

Angelica P. Ahrens est chercheuse adjointe en science des données et microbiologie, Université de Floride.

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Jonas F. Ludvigsson

Professeur, Département d’épidémiologie médicale et de biostatistique, Karolinska Institute

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Eric W. Triplett

Eric W. Triplett est professeur et titulaire de la chaire de microbiologie et de science cellulaire, Université de Floride.

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