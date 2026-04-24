SANTE
24 avril 2026
Le sang du cordon ombilical pourrait fournir des indices sur le risque de diabète de type 1 chez les enfants
Des chercheurs ont révélé que des marqueurs biologiques présents dans le sang du cordon ombilical pourraient permettre d’identifier, dès la naissance, des signes de risque de diabète de type 1. Cette découverte ouvre la voie à une détection beaucoup plus précoce de cette maladie auto-immune, bien avant l’apparition des premiers symptômes.
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MOTS-CLESsanté , Étude , cordon ombilical , bébés , enfants , naissance , mère , sang , diabète , diabète de type 1 , globules rouges
THEMATIQUESSanté
Angelica P. Ahrens est chercheuse adjointe en science des données et microbiologie, Université de Floride.
Professeur, Département d’épidémiologie médicale et de biostatistique, Karolinska Institute
Eric W. Triplett est professeur et titulaire de la chaire de microbiologie et de science cellulaire, Université de Floride.
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Professeur, Département d’épidémiologie médicale et de biostatistique, Karolinska Institute
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