SANTE

24 avril 2026

Le sang du cordon ombilical pourrait fournir des indices sur le risque de diabète de type 1 chez les enfants

Des chercheurs ont révélé que des marqueurs biologiques présents dans le sang du cordon ombilical pourraient permettre d’identifier, dès la naissance, des signes de risque de diabète de type 1. Cette découverte ouvre la voie à une détection beaucoup plus précoce de cette maladie auto-immune, bien avant l’apparition des premiers symptômes.