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GUERRE COMMERCIALE

26 avril 2026

Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS

Le scénario d’un basculement de la première puissance économique mondiale vers la Chine s’essouffle. Entre ralentissement interne et recomposition des rapports de force globaux, la rivalité sino-américaine change de nature, loin du face-à-face qui avait opposé les États-Unis à l’Union soviétique.

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MOTS-CLES

économie , Chine , URSS , union soviétique , commerce , OMC , rattrapage économique , dollar , États-Unis , Occident , industrie , usines , innovation , investissements , compétition , concurrence

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Alexandre Escudier

Alexandre Escudier est chargé de recherche au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF, FNSP) depuis 2004. Ses travaux s’inscrivent principalement dans le champ de la sociologie historique comparée des régimes et des formes politiques, abordée dans une perspective de longue durée. La démocratie contemporaine et les crises qui la traversent y sont analysées comme un cas historiquement situé d’un problème plus général de double résilience politique : d’une part, la capacité des régimes à assurer leur stabilisation interne face aux tensions sociales et institutionnelles ; d’autre part, leur aptitude à affronter et absorber les contraintes géopolitiques externes qui pèsent sur leur trajectoire.

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