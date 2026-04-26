Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS

Alexandre Escudier est chargé de recherche au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF, FNSP) depuis 2004. Ses travaux s’inscrivent principalement dans le champ de la sociologie historique comparée des régimes et des formes politiques, abordée dans une perspective de longue durée. La démocratie contemporaine et les crises qui la traversent y sont analysées comme un cas historiquement situé d’un problème plus général de double résilience politique : d’une part, la capacité des régimes à assurer leur stabilisation interne face aux tensions sociales et institutionnelles ; d’autre part, leur aptitude à affronter et absorber les contraintes géopolitiques externes qui pèsent sur leur trajectoire.