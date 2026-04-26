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Le robot humanoïde Ameca accueille les visiteurs au Musée du futur de Dubaï, le 11 octobre 2022.
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FAUTE POLITIQUE

26 avril 2026

Mortelle inertie européenne : les Émirats arabes unis déploient un gouvernement fait à 50% d’IA et les démocraties regardent passer les trains

L’annonce par les Émirats arabes unis d’un gouvernement partiellement automatisé par l’intelligence artificielle marque un tournant stratégique. Cette décision met en lumière un contraste croissant entre des régimes capables de déployer rapidement ces technologies et des démocraties occidentales freinées par leurs propres exigences politiques, juridiques et éthiques.

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MOTS-CLES

Emirats Arabes Unis , IA , Intelligence Artificielle , innovation , nouvelles technologies , démocratie , régime autoritaire , reconnaissance faciale , surveillance , Chine , europe , Union européenne , États-Unis , Libertés publiques , libertés individuelles , automatisation

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Bersini

Hugues Bersini est professeur d'informatique à l'Université Libre de Bruxelles et directeur du laboratoire d'Intelligence Artificielle. 

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Cyrille Dalmont

Cyrille Dalmont est directeur de recherche au sein de l'Institut Thomas More, où il analyse les mutations sociales et politiques provoquées par la numérisation massive de nos sociétés. Ses recherches portent actuellement sur deux axes principaux : les questions de régulation et les enjeux éthiques liés au déploiement du numérique et son impact sur les droits fondamentaux et les libertés publiques ; ainsi que les enjeux de souveraineté numérique, tant au niveau national que de l’Union européenne.

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