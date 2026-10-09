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Blurred background"Le roman de Sophie" : la confession imaginaire de la comtesse de Ségur
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ATLANTI-CULTURE

9 octobre 2026

"Le roman de Sophie" : la confession imaginaire de la comtesse de Ségur

Un roman un peu décevant De : Véronique de Bure Albin Michel Parution le 19 août 2026, 304 pages 21,90 €

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MOTS-CLES

Véronique de Bure , Albin-Michel , comtesse de Ségur , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Suzanne Ferru

Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)