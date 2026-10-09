ATLANTI-CULTURE
9 octobre 2026
"Le roman de Sophie" : la confession imaginaire de la comtesse de Ségur
Un roman un peu décevant De : Véronique de Bure Albin Michel Parution le 19 août 2026, 304 pages 21,90 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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