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Jordan Bardella et Marine Le Pen
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

21 avril 2026

Le RN veut rassurer les patrons mais les « oublis » de son programme économique ralentissent sa marche vers la crédibilité

Ce lundi, Jordan Bardella rencontrait le bureau exécutif du Medef. Quelques jours plus tôt, Marine Le Pen échangeait avec plusieurs dirigeants de grands groupes français. Ces séquences, qui se multiplient à mesure que se rapproche l’échéance présidentielle, marquent un tournant discret mais profond, celui de l’intégration du Rassemblement National dans le champ ordinaire du dialogue économique.

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MOTS-CLES

modèle social , France , RN , Jordan Bardella , Marine Le Pen , Présidentielles 2027 , programme économique , interventionnisme , libéralisme , business

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).