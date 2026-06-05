IMPORTANCE DE L'EXERCICE PHYSIQUE

5 juin 2026

Le risque d'arythmie cardiaque est beaucoup plus faible chez les personnes en excellente forme physique qu'on ne le pensait auparavant

L'exercice physique est important pour la santé cardiaque et cardiovasculaire. Cependant, depuis des années, des études suggèrent que les personnes très sportives – notamment les jeunes hommes – présentent un risque plus élevé de développer une fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque) plus tard dans leur vie que les personnes moins sportives. Une idée remise récemment en question.