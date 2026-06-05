IMPORTANCE DE L'EXERCICE PHYSIQUE
5 juin 2026
Le risque d'arythmie cardiaque est beaucoup plus faible chez les personnes en excellente forme physique qu'on ne le pensait auparavant
L'exercice physique est important pour la santé cardiaque et cardiovasculaire. Cependant, depuis des années, des études suggèrent que les personnes très sportives – notamment les jeunes hommes – présentent un risque plus élevé de développer une fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque) plus tard dans leur vie que les personnes moins sportives. Une idée remise récemment en question.
3 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Axel Carl Carlsson est chercheur au département de neurobiologie au sein de l'Institut Karolinska.
Marcel Ballin est un chercheur spécialisé dans la réalisation d'études épidémiologiques à grande échelle et multidisciplinaires. Il est titulaire d'un doctorat en sciences médicales et se spécialise en médecine du sport et en physiologie de l'exercice.
Peter Nordström est un professeur de gériatrie expérimenté et dévoué, médecin consultant senior et chercheur accompli en gériatrie et en médecine interne.
Populaires
Axel Carl Carlsson est chercheur au département de neurobiologie au sein de l'Institut Karolinska.
Marcel Ballin est un chercheur spécialisé dans la réalisation d'études épidémiologiques à grande échelle et multidisciplinaires. Il est titulaire d'un doctorat en sciences médicales et se spécialise en médecine du sport et en physiologie de l'exercice.
Peter Nordström est un professeur de gériatrie expérimenté et dévoué, médecin consultant senior et chercheur accompli en gériatrie et en médecine interne.