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SABOTAGES

17 juillet 2026

Le réseau ferroviaire allemand pris pour cible : les cas de sabotage en forte hausse

Des incendies criminels, des actes de vandalisme et d'autres sabotages perturbent de plus en plus le réseau ferroviaire allemand, les enquêteurs attribuant plusieurs de ces incidents à des extrémistes de gauche.

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MOTS-CLES

Allemagne , sabotage , trains , rail , sûreté ferroviaire

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.