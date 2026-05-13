FRANCAFRIQUE
13 mai 2026
Le renoncement africain de la France : un triple suicide
La France affirme tourner la page de la Françafrique, mais sans stratégie clairement définie pour lui succéder. Entre retrait diplomatique, concurrence des puissances étrangères et liens historiques toujours actifs, la relation entre Paris et l’Afrique francophone apparaît à la fois fragilisée, réorganisée et profondément inachevée.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien fondateur de La Lettre du Continent, Antoine Glaser est spécialiste de l’Afrique. Son dernier ouvrage, Arrogant comme un Français en Afrique, est paru chez Fayard.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien fondateur de La Lettre du Continent, Antoine Glaser est spécialiste de l’Afrique. Son dernier ouvrage, Arrogant comme un Français en Afrique, est paru chez Fayard.