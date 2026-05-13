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Le président français Emmanuel Macron et le président kényan William Ruto prennent la parole sur scène à la Kasarani Indoor Arena de Nairobi, le 12 mai 2026.
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FRANCAFRIQUE

13 mai 2026

Le renoncement africain de la France : un triple suicide

La France affirme tourner la page de la Françafrique, mais sans stratégie clairement définie pour lui succéder. Entre retrait diplomatique, concurrence des puissances étrangères et liens historiques toujours actifs, la relation entre Paris et l’Afrique francophone apparaît à la fois fragilisée, réorganisée et profondément inachevée.

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MOTS-CLES

France , Afrique , Emmanuel Macron , Kenya , Nairobi , discours , flux migratoires

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Glaser

Ancien fondateur de La Lettre du Continent, Antoine Glaser est spécialiste de l’Afrique. Son dernier ouvrage, Arrogant comme un Français en Afrique, est paru chez Fayard. 

 


 

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