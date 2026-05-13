FRANCAFRIQUE

13 mai 2026

Le renoncement africain de la France : un triple suicide

La France affirme tourner la page de la Françafrique, mais sans stratégie clairement définie pour lui succéder. Entre retrait diplomatique, concurrence des puissances étrangères et liens historiques toujours actifs, la relation entre Paris et l’Afrique francophone apparaît à la fois fragilisée, réorganisée et profondément inachevée.