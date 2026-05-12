FIN D'UN MONDE

12 mai 2026

Le récit détaillé de l'apocalypse causée par l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures

Il y a 66 millions d'années, un monde entier s'effondrait en un événement tragique : l'impact d'un météore gigantesque sur notre planète, provoquant l'extinction de la plupart des espèces. En voici le récit vivant presque heure par heure, reconstruit par la science.