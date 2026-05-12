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Blurred backgroundAstéroïde sur la Terre.
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FIN D'UN MONDE

12 mai 2026

Le récit détaillé de l'apocalypse causée par l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures

Il y a 66 millions d'années, un monde entier s'effondrait en un événement tragique : l'impact d'un météore gigantesque sur notre planète, provoquant l'extinction de la plupart des espèces. En voici le récit vivant presque heure par heure, reconstruit par la science.

Photo of Monica Grady
Photo of Michael J. Benton
Monica Grady Go to Monica Grady page et Michael J. Benton Go to Michael J. Benton page

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MOTS-CLES

science , paléontologie , astéroïde , dinosaures , récit , environnement , extinction des espèces , épisode de sélection , impact , terre

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Monica Grady image
Monica Grady
Professeur de sciences planétaires et spatiales

Monica Mary Grady CBE (née en 1958) est une éminente scientifique spatiale britannique, principalement connue pour ses travaux sur les météorites.

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Michael J. Benton
Professeur de paléontologie des vertébrés

Professeur de paléontologie des vertébrés, Université de Bristol

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