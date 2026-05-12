FIN D'UN MONDE
12 mai 2026
Le récit détaillé de l'apocalypse causée par l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures
Il y a 66 millions d'années, un monde entier s'effondrait en un événement tragique : l'impact d'un météore gigantesque sur notre planète, provoquant l'extinction de la plupart des espèces. En voici le récit vivant presque heure par heure, reconstruit par la science.
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A PROPOS DES AUTEURS
Monica Mary Grady CBE (née en 1958) est une éminente scientifique spatiale britannique, principalement connue pour ses travaux sur les météorites.
Professeur de paléontologie des vertébrés, Université de Bristol
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A PROPOS DES AUTEURS
Monica Mary Grady CBE (née en 1958) est une éminente scientifique spatiale britannique, principalement connue pour ses travaux sur les météorites.
Professeur de paléontologie des vertébrés, Université de Bristol