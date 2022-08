Le raid anti-Trump pourrait bien ébranler la démocratie américaine

La résidence de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Floride, a été perquisitionnée par le FBI.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : La résidence de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Floride, a été perquisitionnée par le FBI ce lundi. C'est l’ancien président lui-même qui l'a annoncé, dénonçant "une persécution politique". "Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI", a-t-il déclaré dans un communiqué. Donald Trump cherche-t-il à mobiliser son camp ?

Gérald Olivier : A partir du moment où Donald Trump a lui-même été prévenu de ce raid sur sa résidence, il a communiqué la nouvelle au monde extérieur via les réseaux sociaux. Cette information a déclenché une tempête immédiate. Cela est logique. Le fait que le FBI organise une perquisition chez un ancien président est en effet un événement sans précédent, quelle que soit la nature des documents recherchés. Donald Trump en a fait un argument de campagne. Il va continuer à utiliser cet événement pour la campagne. Ce raid provoque une colère justifiée de la part de tous ses soutiens. Et elle suscite de nombreuses interrogations chez un certain nombre de citoyens américains qui ne sont pas forcément des supporters de Donald Trump. Cette perquisition est un acte sans précédent de la part du gouvernement.

Le FBI cherchait, apparemment, des documents qui auraient été classifiés et qui n’auraient pas dû se trouver là. Si tel était le cas, comment aurait-il été possible de procéder autrement ?

Le FBI aurait pu demander à Donald Trump de remettre les documents en question. Pour l’instant, le détail du mandat de perquisition n’a pas encore été révélé. Le mandat était scellé. Les avocats de Donald Trump avaient le droit de l’ouvrir mais son contenu devait rester secret. Le gouvernement n’allait pas dévoiler ces éléments. Cela peut être justifié dans le cadre du secret des procédures.

Comme il y a eu une « tempête » suite à ce raid, un certain nombre d’élus politiques, de journalistes et de citoyens ont cherché à savoir pourquoi le gouvernement a pris une mesure aussi radicale que d’ordonner un tel raid avec des agents armés, sous protection policière et sous protection des services secrets, sur la résidence alors inoccupée pour obtenir ces documents.

Lorsque le contenu détaillé du mandat de perquisition sera révélé, il sera enfin possible de savoir avec précision ce que le FBI cherchait réellement. S’il s’agit de documents qui ont été emmenés de la Maison Blanche à tort, il n’y a pas besoin d’une perquisition armée pour les obtenir. L’ancien président et ses avocats étaient déjà en discussion avec les archives nationales pour ces documents. Au mois de juin, il y avait eu un entretien à Mar-a-lago entre les représentants des archives nationales et les avocats de Donald Trump. L’ancien président américain avait confié à ses avocats qu’il souhaitait remettre aux archives nationales tous les documents exigés par l’institution.

Il n’y avait aucune raison d’en venir à une extrémité telle qu’un raid d’agents armés du FBI. Les litiges sont légion entre les archives nationales et des hauts fonctionnaires américains ou des personnes qui ont occupé des fonctions officielles au service du gouvernement. Hillary Clinton a eu un rappel à l’ordre, Barack Obama également. Tout cela est mineur. Il ne s’agit pas d’un crime.

Dans le cas de Donald Trump, l’interrogation demeure sur un éventuel document qui pourrait être rattaché au code nucléaire, selon des informations du Washington Post. Cela pourrait justifier l’emballement et la précipitation du gouvernement.

Les contenus des témoignages et des preuves, en appui de ce mandat, pourraient également fournir d’autres éléments laissant croire que les éléments recherchés sont bien à Mar-a-Lago et permettre de laisser penser que ces documents ne sont pas en sécurité ou que Donald Trump cherche lui-même à les détruire ou à les dissimuler à la Justice. Il faudra donc justifier du lieu et du moment. Il sera alors possible de voir s’il y avait de réels motifs pour ce raid ait eu lieu.

Les anti-Trump estiment que si le gouvernement a procédé à une manœuvre aussi radicale c’est que cela cache un crime grave derrière.

Les soutiens de Trump souhaitent que ce qui est reproché à l’ancien président soit clairement explicité.

Le raid apparaît pour l’instant comme étant totalement abusif. Cela s’apparente à un abus de pouvoir de la part du gouvernement fédéral. Le fait que les soutiens de Trump soient en colère pour ce raid est parfaitement justifié. Si Trump se sent persécuté, c’est également tout à fait justifié. Cela n’est arrivé à personne d’autre que lui.

Cette perquisition, et la réponse qu'y a fait Donald Trump, risque-t-elle de renforcer la polarisation aux USA ?

Cette crise ne va pas arranger les choses. Le juge Garland et le directeur du FBI, Christopher Wray, semblent agir de bonne foi et avec le droit. Mais de l’extérieur, des interrogations demeurent sur la justification d’un tel raid. Lorsque l’on regarde les activités récentes du FBI ou du ministère de la Justice, lorsque l’on est Américain, on ne peut s’empêcher de penser qu’il semble y avoir un deux poids, deux mesures flagrant aujourd’hui aux Etats-Unis.

Hillary Clinton a commis des délits lorsqu’elle était Secrétaire d’Etat, le fait de faire disparaître des e-mails, de détruire des téléphones afin que l’on ne puisse pas récupérer la mémoire stockée et qu’il soit impossible de connaître ses échanges, elle n’a pas eu de sanctions exemplaires. Il n’y a eu aucune poursuite, perquisition ou sanction.

Trump en a fait beaucoup moins et les autorités judiciaires ont cherché à plusieurs reprises à le destituer alors qu’il était président. Les associés de Trump ont tous subi des perquisitions similaires à celle de Mar-a-Lago. Rudy Giuliani, son ancien avocat Michael Cohen, ou bien encore Roger Stone, un activiste du parti Républicain, tous ont été traités avec le plus profond mépris et avec une certaine violence par le FBI, de manière à laisser croire qu’il s’agissait de manœuvres d’intimidations.

Pour le camp politique adverse, il n’y a aucun équivalent. Hunter Biden, le fils de l’actuel président des Etats-Unis, a acheté une arme à feu illégalement. Il a oublié cette arme à feu et pourtant il n’a jamais été poursuivi. A plusieurs reprises, Hunter Biden a pu mettre la sécurité nationale en danger. Il a pu profiter de la position de son père. De nombreux éléments laissent à penser qu’il ait « vendu » l’accès à son père. Il n’a jamais été poursuivi ou perquisitionné.

Les supporters de Trump ne peuvent s’empêcher de constater qu’aujourd’hui il existe un deux poids, deux mesures.

Un autre exemple concerne la mobilisation de parents d’élèves en Virginie qui ont protesté contre une commission scolaire qui voulait enseigner la théorie critique des races aux enfants. Il suffit d’une lettre du syndicat des enseignants au ministère de la Justice pour qu’une enquête soit menée contre eux et qu’ils soient considérés comme « terroristes de l’intérieur ».

Il y a des situations aux Etats-Unis depuis que Biden est président qui invitent à se poser des questions sur l’instrumentalisation de la Justice.

Le fait que Donald Trump soit un ancien président, toujours actif en politique et qu’il pourrait être demain à nouveau candidat à l’élection présidentielle, et qu’il soit poursuivi de la sorte et de manière abusive par le FBI avec l’approbation du ministre de la Justice, Merrick Garland, interroge sur l’instrumentalisation de la Justice aux Etats-Unis. Cela est extrêmement grave.

Comment les Etats-Unis peuvent trouver le bon équilibre entre le fait d’éviter d'augmenter la polarisation du pays et le respect de l'Etat de droit ?

Il serait essentiel de s’assurer de manière bipartisane de l’intégrité des élections. Il est vital de rétablir la confiance des citoyens dans le système électoral. Les élections de mi-mandat pour le Congrès et pour un certain nombre de gouverneurs et de postes au sein des Etats vont se dérouler dans quelques mois. Il sera intéressant de scruter comment ces élections vont se dérouler. Si des incertitudes, des problèmes de comptage des voix ou des questions par rapport au vote par correspondance sont recensés dans différents Etats, et en cas de soupçons vis-à-vis de la légitimité de tel ou tel élu, cela ne pourra qu’envenimer la situation.

Les élus du Congrès devront trouver un accord pour le code électoral, qu’il puisse être respecté partout et qu’il satisfasse les deux camps.

La liberté d’expression doit aussi retrouver toute sa signification aux Etats-Unis. Certains réseaux sociaux devront être régulés comme Twitter et Facebook. Ils ont appliqué un deux poids, deux mesures quant aux idées exprimées sur Internet et à celles qui n’ont pas voix au chapitre.

Si vous étiez contre les vaccins aux Etats-Unis et que vous jugiez certaines décisions du gouvernement comme injustifiées, vous perdiez votre compte sur Twitter ou sur Facebook.

Les réseaux sociaux ne toléraient pas que l’on puisse émettre des opinions anti-vaccins aux Etats-Unis pendant que la pandémie se propageait.

Tant que des acteurs fonctionneront de cette manière, et avec l’appui des autorités, les deux moitiés de l’Amérique ne pourront pas se réconcilier. Cela sera très difficile.

Le parti Républicain et le parti Démocrate sont aujourd’hui dominés par leurs extrêmes. Le phénomène est comparable à la situation de la France lors des élections législatives. Le parti Les Républicains et le Parti Socialiste ont totalement implosé. Le premier parti à droite est aujourd’hui le Rassemblement National. A gauche, il s’agit de La France insoumise. Ces extrêmes-là sont très difficiles à réconcilier. Il est très délicat de faire entendre un langage de raison.

Aux Etats-Unis, le même développement peut être observé. L’influence des radicaux, des extrémistes au sein du parti Démocrate est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été. Au cœur du parti Républicain, l’influence des mouvements les plus radicaux qui très souvent soutiennent Trump, est à son paroxysme.

Le grand parti du centre, qui va de la gauche modérée à la droite modérée et qui passe par les indépendants, aux Etats-Unis ou en France est inaudible. La réconciliation ne peut se faire que si ce parti-là retrouve toute la place qu’il mérite et si une sérénité au sein du milieu politique s’installe à nouveau.

Cette sérénité ne peut intervenir que par un dépassement du fait que seule sa voix puisse être entendue et seuls ses électeurs puissent s’exprimer. On constate aux Etats-Unis que, dans un certain nombre d’Etats où les Démocrates ont la mainmise sur le pouvoir, il n’y en a plus que pour eux. Les Démocrates aimeraient bien imposer cette réalité au niveau fédéral. Le reste de l’Amérique juge cela insupportable.

Le rééquilibrage nécessaire peut donc passer par des élections qui soient d’une intégrité irréprochable. A partir de là, le peuple américain décidera de qui il souhaite désigner à la tête du pouvoir. Il faudra que cette personne soit respectée par tout le monde. Donald Trump est très souvent blâmé pour avoir divisé l’Amérique mais tout cela est faux. Les Etats-Unis étaient divisés bien avant l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il a en revanche exacerbé cette situation. En 2016, lorsqu’il a été élu, un certain nombre de personnes chez les Démocrates, parmi les élus du Congrès, dans les médias, à Hollywood ont indiqué qu’ils ne considéraient pas que Donald Trump était leur président et qu’il était indigne de la fonction. Ces personnes ont alors cherché à déstabiliser son administration pendant toute la durée de son mandat. Il a été beaucoup reproché à Donald Trump de ne pas accepter le résultat de l’élection en 2020 mais les personnes qui lui reprochent cela pourraient être pointées du doigt pour ne jamais avoir accepté le résultat de 2016, favorable à Trump.

[Cet entretien a été réalisé avant que le mandat de perquisition du domicile de Donald Trump, qui avait été placé sous scellé, soit rendu public par un juge fédéral de Floride, Ndlr]