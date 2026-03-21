PROJECT HAIL MARY
21 mars 2026
Le “Projet dernière chance” explore des formes de vie uniques dans l’espace – 5 lectures essentielles sur la recherche d’extraterrestres qui ne ressemblent en rien à la vie sur Terre
Porté par le succès de Project Hail Mary, un tour d’horizon des nouvelles approches scientifiques pour détecter la vie extraterrestre, au-delà des modèles terrestres.
5 min de lecture
THEMATIQUESScience
Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.
Populaires
Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.