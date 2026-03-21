POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Galaxie. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

PROJECT HAIL MARY

21 mars 2026

Le “Projet dernière chance” explore des formes de vie uniques dans l’espace – 5 lectures essentielles sur la recherche d’extraterrestres qui ne ressemblent en rien à la vie sur Terre

Porté par le succès de Project Hail Mary, un tour d’horizon des nouvelles approches scientifiques pour détecter la vie extraterrestre, au-delà des modèles terrestres.

Photo of Mary Magnuson
Mary Magnuson Go to Mary Magnuson page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , galaxie , voie lactée , étoiles , astronomie , extra-terrestres

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Mary Magnuson image
Mary Magnuson

Mary Magnuson a terminé une bourse AAAS pour les médias de masse avec The Conversation U.S. en 2022 avant de rejoindre l'équipe en tant que rédactrice scientifique adjointe en 2023. Magnuson est titulaire d'un master en environnement et ressources de l'Université du Wisconsin-Madison, où elle a étudié la coexistence des communautés avec la faune urbaine, ainsi que d'une licence en biologie de la conservation et en communication des sciences de la vie de la même institution.