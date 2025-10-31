Le prince Andrew, duc d'York (à gauche), et le roi Charles III quittent la cathédrale de Westminster à Londres le 16 septembre 2025 après une messe de requiem, un service funéraire catholique, pour la défunte Katharine, duchesse de Kent.
DECHEANCE ROYALE
31 octobre 2025
Le prince Andrew n’est plus « prince Andrew » : une experte explique comment un royal peut être déchu de ses titres
En pleine tourmente, la monarchie britannique se déleste une nouvelle fois de l’un de ses symboles les plus encombrants. Le roi Charles III a engagé la procédure officielle pour retirer au prince Andrew ses titres et honneurs, le reléguant au simple nom d’Andrew Mountbatten-Windsor.
3 min de lecture
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur agrégé d'histoire, Université de Sydney
Populaires
