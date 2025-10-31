DECHEANCE ROYALE

Le prince Andrew n’est plus « prince Andrew » : une experte explique comment un royal peut être déchu de ses titres

En pleine tourmente, la monarchie britannique se déleste une nouvelle fois de l’un de ses symboles les plus encombrants. Le roi Charles III a engagé la procédure officielle pour retirer au prince Andrew ses titres et honneurs, le reléguant au simple nom d’Andrew Mountbatten-Windsor.