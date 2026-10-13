POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe Poisson Scorpion, Nicolas Bouvier au bord de la folie et de la sagesse
See image caption

ATLANTI'CULTURE

13 octobre 2026

Le Poisson Scorpion, Nicolas Bouvier au bord de la folie et de la sagesse

Un enfermement exotique et tragique, la suite-acmé de « L’Usage du Monde »

Photo of Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops Go to Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Catherine Schaub , Nicolas Bouvier , Samuel Labarthe , Théâtre de Poche-Montparnasse

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops image
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1IA : avis de tempête européenne sur Mistral ?
2Mega piratage de la chaîne du froid française : sommes-nous prêts aux guerres numériques qui sont déjà là ?
3Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »
4Manifestations lycéennes : ces réseaux politiques français et internationaux qui amplifient la colère et la détournent à leur profit
5Retraite à 60-62 ans : le projet de Marine Le Pen face au mur des finances publiques
6Fermes à trolls et désinformation : ce changement brutal des top trends sur X qui a suivi l'attaque ukrainienne contre des datacenters russes
7Derrière la fatigue dénoncée par les lycéens, un burn-out cognitif ?