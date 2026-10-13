ATLANTI'CULTURE
13 octobre 2026
Le Poisson Scorpion, Nicolas Bouvier au bord de la folie et de la sagesse
Un enfermement exotique et tragique, la suite-acmé de « L’Usage du Monde »
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).