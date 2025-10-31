POLITIQUE
Revue de presse des Hebdos 31 octobre 2025

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

31 octobre 2025

Le Point fantasme sur l’IA vraiment intelligente, L’Express voit sa bulle éclater; Emmanuel Macron joue à James Bond, Bernard Cazeneuve se le paie; Le Nouvel Obs analyse le divorce des juifs et de la gauche; Ciotti se rêve en Milei (et Kasbarian aussi)

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Marianne voit Bolloré et le service public en guerre pour convaincre l’opinion, Le Nouvel Obs réveille Tocqueville pour dénoncer la tyrannie en Amérique, tout comme Challenges qui fait de Trump le King des US.

11 min de lecture

Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

