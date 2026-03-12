IDEOLOGIE
12 mars 2026
Le piège du wokisme : quand la droite adopte les méthodes de l’ennemi qu’elle combat
À force de combattre l’abîme, la droite finit par y tomber." La mise en garde du politologue Thibault Muzergues résonne comme un avertissement solennel. Alors que le wokisme, idéologie née à gauche, contamine désormais une partie de la droite, un phénomène étrange se produit : les conservateurs adopteraient les méthodes de l’ennemi qu’ils dénoncent.
Thibault Muzergues est un politologue européen, Directeur des programmes de l’International Republican Institute pour l’Europe et l’Euro-Med, auteur de La Quadrature des classes (2018, Marque belge) et Europe Champ de Bataille (2021, Le Bord de l'Eau).
