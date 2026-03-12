POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Wokisme. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

IDEOLOGIE

12 mars 2026

Le piège du wokisme : quand la droite adopte les méthodes de l’ennemi qu’elle combat

À force de combattre l’abîme, la droite finit par y tomber." La mise en garde du politologue Thibault Muzergues résonne comme un avertissement solennel. Alors que le wokisme, idéologie née à gauche, contamine désormais une partie de la droite, un phénomène étrange se produit : les conservateurs adopteraient les méthodes de l’ennemi qu’ils dénoncent.

Photo of Thibault Muzergues
Thibault Muzergues Go to Thibault Muzergues page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

wokisme , idéologies , tolérance , culture politique , polarisation politique , victimisation , démocratie , guerre culturelle

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Thibault Muzergues image
Thibault Muzergues

Thibault Muzergues est un politologue européen, Directeur des programmes de l’International Republican Institute pour l’Europe et l’Euro-Med, auteur de La Quadrature des classes (2018, Marque belge) et Europe Champ de Bataille (2021, Le Bord de l'Eau). 

Populaires

1La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
2Le grand mirage des valorisations en milliards : autopsie du crash des licornes françaises
3Et pendant ce temps-là à Pékin, la Chine présente son plan à 5 ans pour dominer la planète
4Guerre en Iran : les pétro-monarchies fâchées avec les Etats-Unis… ou pas
5Virage RN du patronat ? Pour Patrick Martin, les sympathisants du parti de Jordan Bardella se trouvent plus dans les rangs des syndicats de salariés qu’au Medef
6Flambée des prix du gaz et du pétrole : le chèque énergie et toutes ces mauvaises solutions auxquelles pensent (encore) ceux qui nous gouvernent
7Les Gardiens de la Révolution iraniens détiendraient plus de 90 milliards de dollars, et devinez où ce magot est caché ?