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Une hôtesse de l'air distribue des bouteilles d'eau aux passagers lors du vol inaugural du C919, premier avion de ligne chinois de fabrication nationale.
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MALADIE PROFESSIONNELLE

21 août 2026

Le personnel navigant des avions commerciaux court un risque plus élevé de cancer qu’on ne le pensait

Pilotes et personnels navigants pourraient être davantage exposés aux cancers associés aux rayonnements qu’on ne le pensait. Une vaste étude portant sur plus de 12,7 millions de certificats de décès place ces professions en tête pour la proportion de décès attribués à certains cancers liés aux rayonnements. Sans démontrer que le rayonnement cosmique en est la cause, ces résultats attirent l’attention sur une exposition professionnelle particulière : en altitude, la protection de l’atmosphère et du champ magnétique terrestre est moindre, et les faibles doses reçues à chaque vol finissent par s’accumuler au fil des années.

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MOTS-CLES

avions , aviation , danger , risques , cancer , recherche médicale , cancer du sein , maladies , impact , pilote d'avion , hôtesses de l'air , rayonnement cosmique , prévention , dépistage , compagnies aériennes , personnel navigant

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Justin Stebbing

Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.