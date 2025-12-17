POLITIQUE
ATLANTICO BUSINESS

17 décembre 2025

Le « père noël n’est pas une ordure » , mais il est fatigué…

Les dépenses de Noël ne vont pas booster le moteur de la consommation ni permettre d’améliorer la visibilité pour 2026. D’ordinaire, les dépenses de consommation des Français en fin d’année représentent l’équivalent d’un mois de consommation. Cette période fonctionnait comme un plan de relance économique. Mais cette mécanique bien huilée s’est grippée.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

