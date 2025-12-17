©
Marché de Noël
ATLANTICO BUSINESS
17 décembre 2025
Le « père noël n’est pas une ordure » , mais il est fatigué…
Les dépenses de Noël ne vont pas booster le moteur de la consommation ni permettre d’améliorer la visibilité pour 2026. D’ordinaire, les dépenses de consommation des Français en fin d’année représentent l’équivalent d’un mois de consommation. Cette période fonctionnait comme un plan de relance économique. Mais cette mécanique bien huilée s’est grippée.
4 min de lecture
MOTS-CLESbusiness , Noël , consommation , situation inédite , 13e mois , épargne , incertitudes , crise politique
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.