THE WORLD IN MAPS
22 juin 2026
Le pays étranger le plus proche de chaque point des Etats-Unis
Aujourd'hui avec The World in Maps, découvrez quel pays est le plus proche de chaque point des Etats-Unis.
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THEMATIQUESScience
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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