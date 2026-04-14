MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

14 avril 2026

Le parti de la Liberté : ces limites que Guillaume Kasbarian impose lui-même à son projet

À l’occasion de la création de son « Parti de la liberté », annoncée samedi dernier, Guillaume Kasbarian propose un diagnostic sans détour de la situation du pays. Depuis plusieurs décennies, celui-ci est enfermé dans une répétition de solutions devenues prévisibles : promesses intenables sur les retraites, multiplication de chèques financés par l’impôt, interdictions issues de bonnes intentions mais génératrices de complexité, empilement de dispositifs bureaucratiques, et globalement une dérive progressive vers un modèle toujours plus dirigiste.