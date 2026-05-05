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ATLANTI-CULTURE

5 mai 2026

Le Parfait Manuel, de Mariana Lézin et Paul Tilmont

…Ou comment devenir un dictateur en 10 leçons

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MOTS-CLES

culture , théâtre , dictateur , manuel , démocratie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).