ATLANTI-CULTURE
5 mai 2026
Le Parfait Manuel, de Mariana Lézin et Paul Tilmont
…Ou comment devenir un dictateur en 10 leçons
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MOTS-CLESculture , théâtre , dictateur , manuel , démocratie
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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